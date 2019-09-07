مصدر: الزمالك اتفق مع سيسيه على سداد مستحقاته

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

كشف مصدر مجلس إدارة نادي الزمالك، عن أن أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بالنادي توصل لاتفاق مع البوركيني عبد الله سيسيه لاعب الفريق السابق بشأن مستحقاته المتأخرة.

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" قد هدد الزمالك بالاستبعاد من المنافسة في البطولات القارية إذا لم تتم تسوية مستحقاته اللاعب المالية قبل يوم 30 سبتمبر.

وقال المصدر الذي تحفظ على ذكر اسمه من خلال تصريحات لـ"الخليج 365" : "أمير نجح في التوصل لاتفاق مع سيسيه على منحه مستحقاته المالية والتي تُقدر بـ160 ألف دولار خلال الأيام المقبلة."

سيسيه صاحب الـ35 عامًا دافع عن ألوان الزمالك في 2012 وحتى 2013 قبل أن يرحل إلى الاتحاد الليبي وعاد للزمالك في عام 2014.