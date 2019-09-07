مصدر بالأهلي لمصراوي: رفضنا تقسيط عقوبة كوليبالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رمضان حسن:

قال مصدر بالأهلي، إن مجلس إدارة ناديهم رفض طلب النجم الساحلي التونسي بتقسيط عقوبة كوليبالي.

وأشار المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم السبت، إلى تمسك مجلس إدارة النادي الأهلي بالحصول على المستحقات كاملة باعتبار أنه حكم صادر من الفيفا.

ونوه المصدر إلى أن النجم الساحلي ليس طرفًا في الأزمة وبالتالي الأهلي تمسك بالحصول على قيمة العقوبة كاملة والتي تبلغ مليون ٤٣٦ ألف دولار خلال الاجتماع مع مهدي العجيمي مدير الكرة بالنادي التونسي.

المصدر أتم حديثه بالإشارة إلى أن هناك محاولات جديدة من إدارة النجم لحل الأزمة مع الأهلي وتمكين اللاعب من المشاركة مع الفريق.