رسميًا.. سانشيز فلوريس مديرًا فنيًا لـ واتفورد الإنجليزي بعد مرور أربع جولات بالبريميرليج

أعلن نادي واتفورد الإنجليزي، مساء اليوم السبت، بشكل رسمي تعيين كيك سانشيز فلوريس مديرًا فنيًا للفريق بعد مرور أربع جولات من البريميرليج.
وكان النادي الإنجليزي قد أصدر قرارًا صباح اليوم بإقالة خافيير جارسيا كارلوس المدير الفني للفريقبعد تذيله جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بنقطة واحدة بعد مرور أربع أسابيع.
كيك سانشيز فلوريس قاد واتفورد في موسم 2015/2016 واستطاع أن ينهيه في مركز بمنتصف ترتيب البريميرليج، كما قاد واتفورد إلى الدور نصف النهائي من كأس الاتحاد الإنجليزي بنفس العام.
جدير بالذكر أن سانشيز فلوريس تولى تدريب العديد من الفرق الإسبانية مثل أتلتيكو مدريد وإسبانيول وفالنسيا وخيتافي، بالإضافة لتدريبه شنغهاي شينهوا الصيني، وبنفيكا البرتغالي، كما خاض تجربة في الشرق الأوسط مع فريقي الأهلي والعين الإماراتيين.
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