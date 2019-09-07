رسميًا.. سانشيز فلوريس مديرًا فنيًا لـ واتفورد الإنجليزي بعد مرور أربع جولات بالبريميرليج

أعلن نادي واتفورد الإنجليزي، مساء اليوم السبت، بشكل رسمي تعيين كيك سانشيز فلوريس مديرًا فنيًا للفريق بعد مرور أربع جولات من البريميرليج.

وكان النادي الإنجليزي قد أصدر قرارًا صباح اليوم بإقالة خافيير جارسيا كارلوس المدير الفني للفريق