أعلن المنتخب الإنجليزى اليوم السبت، رحيل جيسى لينجارد مهاجم مانشستر يونايتد، عن معسكر الفريق بعد تعرضه إلى وعكة صحية، استبعد علىإثرها من خوض مواجهة بلغاريا التى تقام حالياً بالتصفيات المؤهلة إلى بطولة أمم أوروبا المقبلة.
وكشف منتخب الأسود الثلاثة أن اللاعب غادر معسكر منتخب إنجلترا وعاد إلى ناديه مانشستر يونايتد لاستكمال برنامجع العلاجى.
وبذلك سيغيب لينجارد عن مواجهة إنجلترا يوم الثلاثاء المقبل فى التصفيات المؤهلة لليورو.
كانت هذه تفاصيل خبر لينجارد يغادر معسكر المنتخب الإنجليزي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.