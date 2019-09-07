لينجارد يغادر معسكر المنتخب الإنجليزي

أعلن المنتخب الإنجليزى اليوم السبت، رحيل جيسى لينجارد مهاجم مانشستر يونايتد، عن معسكر الفريق بعد تعرضه إلى وعكة صحية، استبعد على

إثرها من خوض مواجهة بلغاريا التى تقام حالياً بالتصفيات المؤهلة إلى بطولة أمم أوروبا المقبلة.

وكشف منتخب الأسود الثلاثة أن اللاعب غادر معسكر منتخب إنجلترا وعاد إلى ناديه مانشستر يونايتد لاستكمال برنامجع العلاجى.

وبذلك سيغيب لينجارد عن مواجهة إنجلترا يوم الثلاثاء المقبل فى التصفيات المؤهلة لليورو.