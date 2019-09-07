شاهد .. هاري كين يتقدم للإنجليز في الشوط الأول أمام بلغاريا

نجح المنتخب الإنجليزي في حسم الشوط الأول من مباراته أمام بلغاريا المقامة حالياً على ملعب ويمبلي، بهدف نظيف، وذلك ضمن مباريات المجموعة الأولى منالتصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أوروبا المقبلة 2020.
وجاء الهدف في الدقيقة 24 بعد خطأ دفاعي قاتل منلاعبي بلغاريا ليخطف رحسم سترلينج الكرة ويمررها إلى هاري كين الذى سددها بسهولة داخل الشباك.
ويحتل منتخب إنجلترا صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط من انتصارين، فيما يحتل منتخب بلغاريا المركز الرابع برصيد نقطتين.
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