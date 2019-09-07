منتخب نائشي الكرة الطائرة يهزم السعودية في افتتاح البطولة العربية

حقق منتخب مصر الوطني للكرة الطائرة للناشئين الفوز على نظيره السعودي بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت المنتخبين ضمن منافسات البطولة العربية الخامسة عشرة والمقامة حاليا في الأردن. البطولة العربية الخامسة عشرة والمقامة حاليا في الأردن. وفاز منتخب مصر الحاصل على المركز الرابع ببطولة العالم على نظيره السعودي بنتيجة 3 / 0 . الرابع ببطولة العالم على نظيره السعودي بنتيجة 3 / 0 . ويلعب منتخب مصر ضمن المجموعة الرابعة والتي تضم الى جانب مصر كلا من السعودية والمغرب .

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