حقق منتخب مصر الوطني للكرة الطائرة للناشئين الفوز على نظيره السعودي بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت المنتخبين ضمن منافساتالبطولة العربية الخامسة عشرة والمقامة حاليا في الأردن.
وفاز منتخب مصر الحاصل على المركزالرابع ببطولة العالم على نظيره السعودي بنتيجة 3 / 0 .
ويلعب منتخب مصر ضمن المجموعة الرابعة والتي تضم الى جانب مصر كلا من السعودية والمغرب .
كانت هذه تفاصيل خبر منتخب نائشي الكرة الطائرة يهزم السعودية في افتتاح البطولة العربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.