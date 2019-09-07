كاراتيه الإسماعيلي في نهائي بطولة الجمهورية

صعد فريق الإسماعيلى للكاراتيه للرجال والآنسات لنهائيات دورى الجمهورية للدرجة الثانية بعد احتلاله صدارة المجموعة. يأتى هذا الإنجاز فى ظل الدعم المقدم من المهندس إبراهيم عثمان رئيس مجلس إدارة النادى والمهندس تامر موسي عضو مجلس الإدارة ،المشرف العام على قطاع الأنشطة . المهندس إبراهيم عثمان رئيس مجلس إدارة النادى والمهندس تامر موسي عضو مجلس الإدارة ،المشرف العام على قطاع الأنشطة . ويقود الفريق جهاز فنى يضم كلا من أشرف عبد الجليل ومحمد حمدي وأحمد غالي إضافة إلى مدير النشاط الرياضي عادل مصطفي والمشرف العام محمود خليل ومحمود النجدى.

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