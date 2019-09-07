مدرب بشكتاش يكشف أسباب التعاقد مع محمد النني

كشف عبدالله أفسي المدير الفني لنادي بشكتاش التركي، عن أسباب تعاقده مع الدولي المصري محمد النني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وقال أفسي في تصريحات لوسائل الإعلام قبل مباراة عمراني سبور الودية،

:"درسنا النني جيدًا قبل التعاقد معه"، مشيراً إلي أن الإدارة فضلت التعاقد مع الدولي المصري على حساب الجابوني ماريو ليمينا لاعب وسط فريق ساوثهامبتون الذي انضم لجلطة سراي .

وأضاف: "ماريو يلعب بين مركز 6 و8 في الملعب، نحن ليس لدينا لاعب بهذه الميزة، ولكن لدينا محمد النني!".

وكان النني انتقل إلي صفوف بشكتاش على سبيل الإعارة من أرسنال الإنجليزي لمدة موسم واحد.