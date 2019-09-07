استئناف التصويت بعمومية الزمالك

استؤنفت عملية التسجيل والتصويت بالجمعية العمومية بالنادي عقب توقفها لمدة 15 دقيقة.

وجاءت فترة التوقف لحصول أعضاء لجنة الشباب والرياضة بالجيزة المشرفة على الجمعية على

قسط من الراحة لتناول الغداء.

وكان عدد كبير من الأعضاء بالنادي قد حرصوا على التواجد والمشاركة في فعاليات الجمعية

العمومية للتصويت على الميزانية والموافقة على نجاح أشرف زكي على منصب أمين الصندوق و الثلاثي أحمد مرتضى منصور وحمادة أنور وأحمد عادل عبد الفتاح على منصب العضوية بالتزكية في انتخابات المجلس التكميلية.