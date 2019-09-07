محمد صلاح ضمن المرشحين للتشكيل المثالي في 2019

تواجد الفرعون المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، ضمن التشكيل المثالي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن العام الحالي 2019.

ومن المقرر الإعلان عن التكشيل المثالي لعام 2019 باختيار الفيفا في الحفل السنوي يوم 23 سبتمبر الجاري.

ووضع الاتحاد الدولي 55 لاعبًا الأفضل على مستوى العالم تم التصويت عليهم للوصول إلى التشكيلة المثالية وشارك في التصويت على القائمة أكثر من 65 ألف لاعب على مستوى العالم.

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