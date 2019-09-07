علي أبو القاسم يحرز فضية بطولة العالم في الجمباز

أحرز علي أبو القاسم لاعب منتخب مصر الوطني الأول للجمباز، الميداليةالفضية ببطولة العالم والمقامة حاليا في المجر.
وتوج زهران بالميدالية الفضية بعدما حقق المركز الثاني بحصوله على مجموع نقاط 14.700 .
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