واتفورد يُعيد مدربه السابق “كيكي فلوريس”

كشف نادي واتفورد عن تعيين المدرب الإسباني “كيكي فلوريس سانشيز” بعد ساعات قليلة من اعلان إقالة خافي جارسيا ظهر اليوم السبت.
وتعرض واتفورد لسلسلة من النتائج المخيبة للآمال منذ افتتاح الموسم الكروي الجديد، حيث خسر من برايتون وإيفرتون ووست هام في الجولات الثلاث الاولى وتعادل مع نيوكاسل على ملعب سان جيمس بارك.
وسبق لكيكي فلوريس تدريب واتفورد قبل خمسة أعوام واستطاع الوصول معه الى نصف نهائي كأس الاتحاد الانجليزي على حساب آرسنال.
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