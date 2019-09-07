بناء على طلب فايلر، الأهلي يعود إلى الميركاتو الصيفي!

يدرس بطل الدوري المصري “الأهلي” ضم لاعب جديد إلى صفوف الفريق خلال الفترة المتبقية قبل غلق باب القيد المحلي يوم 16 سبتمبر الجاري، ليكون الصفقة الخامسة للأهلي في الميركاتو الصيفي 2019.

ولعب المدرب الجديد “رينيه فايلر” دورًا هامًا في إعادة فتح مجلس إدارة النادي لملف الميركاتو، حيث سبق وأعلنت الإدارة اكتفاءها بالرباعي “رمضان صبحي وآليو ديانج ومحمد مجدي قفشة ومحمود متولي”.

ويتجه تركيز الأهلي على تدعيم خط الهجوم الذي يُعاني من ضعف حاد في الحصيلة التهديفية بسبب تأثر مستوى وليد آزارو وصلاح محسن من الإصابات التي تعرضا لها مطلع عام 2019.

مُحدث | جميع صفقات الأهلي في صيف 2019

وافتتح الأهلي الميركاتو الصيفي بتجديد إعارة الجناح الدولي المصري السابق “رمضان صبحي” لمدة موسم من نادي هدرسفيلد تاون الإنجليزي، بحوالي 800 ألف جنيه إسترليني.

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وكان لاعب الوسط المالي “آليو ديانج” صفقة الشراء الأولى للأهلي في الصيف، عندما انضم من مولودية الجزائر مقابل 1.3 مليون دولار، وجاء من بعده مدافع الإسماعيلي “محمود متولي”.

وأنهى الأهلي سوق الانتقالات الصيفي بشراء صانع ألعاب نادي بيراميدز “محمد مجدي قفشة” بحوالي 25 مليون جنيه.

وواصل النادي إعارة وبيع لاعبيه فوق الحاجة لأندية الدوري المحلي، وفي مقدمتهم الجونة الذي يُوصف في الشارع الرياضي المصري بفرع الأهلي في البحر الأحمر.

ويحق للنادي الأهلي تغيير خمسة لاعبين في قائمته المحلية خلال الفترة المتبقية قبل غلق باب القيد منتصف سبتمبر الجاري.