مُحدث | جميع صفقات الأهلي في صيف 2019

نرصد لكم في هذا الجدول المُحدث جميع صفقات الفريق الأول للنادي الأهلي المصري خلال فترة الانتقالات الصيفية 2019، والتي يقودها مدير التسويق والتعاقدات “أمير توفيق”، ويُشرف عليها مدير الكرة في الأهلي “سيد عبد الحفيظ” ومدير لجنة الكرة ورئيس النادي “محمود الخطيب”.

الفريق الملقب بالشياطين الحمر دخل سوق الانتقالات الصيفية بكل قوة بهدف مناطحة كبار القارة السمراء على لقب دوري أبطال أفريقيا بالموسم الكروي الجديد 2020/2019.

ونجحت إدارة الأهلي في تجديد إعارة الموهبة المصرية الفذة “رمضان صبحي” من ناديه الإنجليزي هدرسفيلد تاون الذي هبط إلى دوري الدرجة الأولى، ما سَهل مأمورية إبقاء رمضان حتى نهاية الموسم المقبل.

موقع الخليج 365 يستعرض معكم جميع الصفقات الجديدة أول بأول، بالإضافة إلى جدول خاص باللاعبين الراحلين عن القلعة الحمراء المتوجة بلقب الدوري المصري 41 مرة، والطامح للعودة لمعانقة لقب دوري أبطال أفريقيا الغائب عن خزائنه منذ عام 2013.

الجدول مُحدث بصورة شبه يومية، حسب نشاط إدارة النادي الأهلي في سوق الانتقالات، ويتضمن مركز كل لاعب وسنه وجنسيته وناديه السابق، بالإضافة إلى تفاصيل الصفقة ومدة التعاقد، لكن الجدول لا يتضمن سوى الصفقات التي تمت بشكل رسمي.

صفقات الأهلي في صيف 2019

اللاعب – المركز – السن الجنسية انضم من تفاصيل الصفقة رمضان صبحي – جناح أيمن وأيسر ومهاجم متأخر – 22 عامًا مصر هدرسفيلد تاون – إنجلترا تمت – تجديد إعارة حتى نهاية موسم 2020/2019 مقابل حوالي مليون دولار آليو ديانج – وسط دفاع – 21 عامًا مالي مولودية الجزائر تمت – 1.2 مليون دولار – عقد مدته 5 سنوات محمود متولي – وسط إرتكاز ووسط دفاع – 26 عامًا مصر الإسماعيلي – مصر تمت – 15 مليون جنيه + لاعبان من الأهلي – عقد مدته 5 سنوات محمد مجدي “قفشة” – صانع ألعاب متحرك – 23 عامًا مصر بيراميدز – مصر تمت – 20 مليون جنيه – عقد مدته 5 سنوات إسلام جابر – ظهير أيمن وقلب دفاع – 23 عامًا مصر الجونة – مصر انتهاء إعارة باسم قاعود – قلب دفاع – 22 عامًا مصر الداخلية – مصر انتهاء إعارة عمر رضوان – حارس مرمى – 21 عامًا مصر الجونة – مصر انتهاء إعارة عمرو سعداوي سالم – دفاع – 22 عامًا مصر الجونة – مصر انتهاء إعارة كريم يحيى – ظهير أيمن – 21 عامًا مصر سموحة – مصر انتهاء إعارة رينيه فايلر – مدير فني – 45 عامًا سويسرا عاطل عن العمل عقد مدته سنة واحدة قابلة للتحديد، دون شرط جزائي –

الراحلون عن الأهلي في صيف 2019

اللاعب – المركز – السن الجنسية رحل إلى تفاصيل الصفقة محمود الغندور – الجونة – مصر تمت – انتقال حر مصطفى فرماوي – قلب دفاع – 21 عامًا مصر اتحاد بن قردان – تونس Advertisements تمت – انتقال حر إسلام محارب – صانع ألعاب – 25 عامًا مصر الجونة – مصر تمت – 4 ملايين جنيه مصري + بند أولوية الشراء واستعادته بـ 8 ملايين جنيه مصري أحمد علاء – دفاع – 25 عامًا مصر طلائع الجيش – مصر تمت – إعارة لمدة موسمين مصطفى صبحي (نيمار) – جناح مهاجم – 21 عامًا مصر حرس الحدود – مصر تمت – إعارة صلاح أوتاكا – 22 عامًا مصر أف سي مصر- مصر تمت – إعارة أحمد حاتم – ظهير أيسر – 22 عامًا مصر أف سي مصر – مصر تمت – إعارة عمرو جمال – قلب هجوم – 27 عامًا مصر صفاقس – تونس فشلت – جدد عقده مع الأهلي وانتقل بنظام الإعارة حتى يونيه 2020 – عاد من تونس بسبب التجنيد العسكري يوسف علاء – 19 عامًا مصر سموحة – مصر تمت – إعارة أحمد رمضان بيكهام – جناح أيمن – 22 عامًا مصر وادي دجلة – مصر تمت – تحويل الإعارة لبيع كامل جيرالدو – جناح أيمن وصانع ألعاب – 27 عامًا أنجولا معروض للإعارة إعارة حتى يونيه 2020 ناصر ماهر – صانع ألعاب – 22 عامًا مصر سموحة – مصر تمت – إعارة لمدة موسم واحد عمرو بركات – صانع ألعاب – 27 عامًا مصر الجونة – مصر تمت – تفاصيل غير معلنة هشام شعبان – قلب هجوم مصر طنطا – مصر تمت – تفاصيل غير معلنة

هشام محمد – إرتكاز – 29 عامًا مصر الاتحاد السكندري – مصر تمت – انتقال حر – فسخ عقده بالتراضي مع الأهلي محمد عصام الغندور – حارس مرمى – 21 عامًا مصر الإنتاج الحربي – مصر تمت – انتقال حر – انتهاء العقد مع فريق شباب الأهلي بعد العودة من إعارة مع جمهورية شبين

أحمد ياسر ريان – قلب هجوم – 21 عامًا مصر الجونة – مصر تمت – إعارة حتى يونيه 2020 محمد شريف – جناح وظهير – 23 عامًا مصر إنبي – مصر تمت – إعارة حتى يونيه 2020