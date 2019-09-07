نهائي كأس مصر يقام بحضور هو الأكبر منذ مأساة بور سعيد في العام 2012

يشهد ستاد برج العرب في الإسكندرية الأحد نهائي مسابقة كأس مصر في كرة القدم بين حامل اللقب الزمالك وبيراميدز، وسط حضور جماهيري سمحت السلطات بأن يبلغ 20 ألف متفرج، وهو الأكبر لمباراة محلية منذ "مذبحة بور سعيد" قبل سبعة أعوام.



وسيكون النهائي الـ87 للمسابقة لموسم 2018-2019، الأول بين الفريقين، وفرصة للجماهير للعودة بكثافة إلى المباريات المحلية منذ حدت السلطات من دخول المشجعين في أعقاب حوادث ملعب بور سعيد في الأول من شباط/فبراير 2012، يوم قضى 70 شخصاً على الأقل (تتفاوت الأرقام بين 72 و74)، غالبيتهم من مشجعي النادي الأهلي، في أحداث عنف على هامش مباراة جمعته ضد المصري البورسعيدي.



وعرفت تلك الأحداث التي طبعت كرة القدم المصرية في الأعوام الماضية بـ "مذبحة بور سعيد".



وأجازت السلطات الأمنية خلال الأعوام الماضية دخول المشجعين بأعداد محدودة ومتفاوتة الى الملاعب خلال المباريات المحلية، مع السماح بأعداد أكبر (وصلت أحيانا الى عشرة آلاف شخص) للمباريات التي تخوضها أندية مصرية في مسابقات قارية.



لكن الاتحاد المصري أعلن الخميس تلقيه "موافقة الجهات الأمنية على حضور 20 ألفا من الجماهير للمباراة النهائية لكأس مصر المقرر إقامتها بين فريقي الزمالك وبيراميدز" في الملعب الذي يعد الأكبر في مصر.



ويأتي السماح لهذا العدد بعد أسابيع من استضافة مصر لنهائيات كأس الأمم الإفريقية (21 حزيران/يونيو-19 تموز/يوليو)، والتي شهدت إقبالاً كثيفاً على مباريات المنتخب المصري في ستاد القاهرة الدولي، والذي تناهز سعته 75 ألف متفرج.



الحوار الفني

ويسعى الزمالك للاحتفاظ باللقب الذي توج به في الموسم الماضي على حساب سموحة، وهو بلغ المباراة النهائية لموسم 2018-2019 بفوزه على الاتحاد السكندري بهدف نظيف في نصف النهائي، ولحق به بيراميدز (الأسيوطي سابقاً) للمرة الأولى بفوزه على بتروجيت بهدفين نظيفين.



كما يرغب فريق القلعة البيضاء بقيادة مدربه الجديد الصربي ميتشو برفع الكأس لتعويض فشله في انتزاع لقب الدوري المحلي من الغريم الأهلي.



من جهته، يبحث بيراميدز بقيادة مدربه الفرنسي سيباستيان ديسابر الذي أشرف على أوغندا خلال أمم إفريقيا 2019، إلى تحقيق أول لقب له.



وحقق الفريق خمسة انتصارات في خمس مباريات بإشراف المدرب الفرنسي، أبرزها إقصاء الأهلي من دور الـ16 للكأس بفوز بهدف نظيف.



ويحمل الأهلي الرقم القياسي لعدد ألقاب مسابقة الكأس مع 36، يليه الزمالك مع 26، بينما تقاسم الفريقان اللقب مرتين.





المصدر: فرانس برس