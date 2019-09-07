رياضة | ليس صلاح أو بوجبا.. ريال مدريد يحدد هدفه الأساسي في ميركاتو 2020

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ليس صلاح أو بوجبا.. ريال مدريد يحدد هدفه الأساسي في ميركاتو 2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعتقد البعض بأن ريال مدريد سوف يسعى في الصيف المقبل لخطف محمد صلاح من ليفربول، أو قد يتجه النادي الملكي نحو مدينة مانشستر، وبالتحديد نحو الجزء الأحمر منها من أجل التعاقد مع لاعب خط وسط مان يونايتد، بول بوجبا، ولكن صحيفة الآس المدريدية كان ولمصادرها المقربة من النادي الملكي رأي آخر.

الصحيفة المدريدية قالت أن ريال مدريد قد حدد الهدف الأول له في السوق المقبل، وهو الدولي الفرنسي، كليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، حيث سيحاول ريال مدريد إستغلال علاقات زيدان الجيدة مع مبابي، ومع مسؤولي باريس، من أجل إقناع النادي الباريسي بالتخلي عن أفضل موهبة في العالم بدون منازع، كيليان مبابي.

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ومن جانبها، قالت صحيفة سبورت الكتالونية، بأن ريال مدريد سيجعل برشلونة يفكر في صفقة نيمار، ويحاول هو من الجهة الأخرى، التعاقد مع كليان مبابي، ولكن هل ستوافق إدارة باريس سان جيرمان على التنازل عن خدمات هذا الثنائي في صيف واحد؟، يبقى هذا هو السؤال الذي ستجيب عنه الأيام المقبلة.

وكان ناصر الخليفي، رئيس ومالك نادي باريس سان جيرمان قد صرح لوسائل الإعلام في نهاية الميركاتو الماضي، وقال إن ليس بحاجة إلى بيع لاعبيه ونجومه في الوقت الحالي، فالنادي لا يعاني من أي أزمات مالية على الإطلاق.

وربما ستكون تصريحات الخليفي، هي العقبة الأهم والأكبر في طريق فلورتينيو بيريز في محاولته للتعاقد مع الظاهرة الجديدة، كيليان مبابي، ولكن رئيس النادي الملكي قد عود جماهيره دومًا على خطف الصفقات الصعبة والمستحيلة، بداية من جيل الجلاكتيوس مرورًا بكريستيانو رونالدو من ريال مدريد وكاكا من ميلان.