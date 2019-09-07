رياضة | وحيد يتعافى من الإصابة وينتظم في مران الأهلي وربيعة يواصل التأهيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وحيد يتعافى من الإصابة وينتظم في مران الأهلي وربيعة يواصل التأهيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتظم محمود وحيد الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في المران الجماعي للفريق الأحمر اليوم السبت، والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

وتعافى وحيد من الإصابة بتورم في كاحل القدم، والذي أبعده عن تدريبات الفريق الأحمر الأسبوع الماضي.

ومن المقرر أن تسافر بعثة الأهلي إلى غينيا الاستوائية ليلة 11 من سبتمبر الجاري؛ وفقًا للموعد الذي حدده الجهاز الفني؛ استعدادا لمواجهة «كانو سبورت، والمقرر لها يوم 14 في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي قد صعد لدور الـ٣٢ ببطولة دوري أبطال إفريقيا بعد تخطيه مباراة «اطلع بره»، بطل جنوب السودان، في الدور التمهيدي بنتيجة 4-صفر في مباراة الذهاب، و9- صفر في لقاء العودة.

ربيعة يستكمل برنامجه التأهيلي

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واصل رامي ربيعة مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة على هامش المران الجماعي للفريق الأحمر اليوم السبت، والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

ويعاني ربيعة من الإصابة بشد في العضلة الخلفية، والتي تعرض لها في مباراة الأهلي أمام إطلع برة بطل جنوب السودان.

وتأكد غياب ربيعة عن مباراة الأهلي أمام كانو سبورت الغيني لعدم تعافيه من الإصابة، حيث من المنتظر أن ينضم للتدريبات الجماعية بعد عودة الفريق من غينيا الاستوائية.