رياضة | ميتشو يرفض مفاجأة بيراميدز بورقة بوطيب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميتشو يرفض مفاجأة بيراميدز بورقة بوطيب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر الصربي ميتشو المدير الفني لفريق الزمالك البدء بمصطفى محمد في خط الهجوم خلال مباراة بيراميدز المقرر لها غدًا الأحد في نهائي كأس مصر.

وعلى الرغم من ضم المغربي خالد بوطيب لقائمة المباراة لكن الصربي استقر على البدء بمصطفى محمد بعد المستويات المميزة التي ضمها في الفترة الأخيرة.

وسجل اللاعب هدف الفوز الوحيد في مباراة الاتحاد السكندري الماضية بالدور نصف النهائي لبطولة كاس مصر.

وعاد بوطيب لقائمة الزمالك بعد فترة غياب طويلة عن الملاعب بسبب الإصابة قبل أن تكتمل جاهزيته الفنية والبدنية ويصبح قادرًا على العودة للمستطيل الأخضر.

وغادر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك القاهرة في الواحدة ظهر اليومالسبت متوجها إلي الاسكندرية، وذلك للدخول في معسكر مغلق هناك استعدادا لمواجهة بيراميدز بعد غدٍ الأحد في نهائي كأس مصر. ومن المقرر أن يخوض الفريق مرانه الختامي مساء غد علي ملعب برج العرب الذي سيحتضن المباراة النهائية للكأس.

جاءت القائمة التي اختارها ميتشو مكونة من اللاعبين:



محمد عواد – محمد أبو جبل – محمد صبحي فى حراسة المرمي.

محمود علاء – محمد عبد الغني – محمود حمدي الونش – محمد عبد السلام – حمدي النقاز – محمد عبد الشافي – عبد الله جمعة فى خط الدفاع

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طارق حامد – فرجاني ساسي – يوسف أوباما – أشرف بن شرقي – محمود عبدالرازق شيكابالا – محمد عنتر – محمد أوناجم – إمام عاشور فى خط الوسط.

وأصدر اتحاد الكرة بيانًا قبل لقاء الغد جاء نصه كالاتي:

بمناسبة إقامة مباراة نهائي بطولة كأس مصر غدا الأحد الموافق 8 سبتمبر 2019 على ملعب ستاد الجيش ببرج العرب، وانطلاقا من سعي الاتحاد المصري لكرة القدم لتوفير أعلى مستويات التنظيم في مسابقاته، وحرصا منه على تجنيب المباريات ما يخل بسلامة الجمهور والمنافسة أو يؤثر عليها، لذا يهيب الاتحاد المصري لكرة القدم بجماهير الكرة المصرية وجميع عناصر اللعبة بضروروة الحرص على ما يلي:



أولا: الإلتزام بالأخلاق الرياضية وعدم رفع أية لافتات تحوي غير ما يعزز الأخلاق والروح الرياضية والتي تعزز الانتماء للوطن.



ثانيا: عدم إطلاق أي عبارات مسيئة خارجة والتقيد بعبارات التشجيع دون الخروج عن الآداب العامة.



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