رياضة | رسميا .. عبد الناصر محمد مديرا فنيا لنادي مصر خلفاً لنبيه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا .. عبد الناصر محمد مديرا فنيا لنادي مصر خلفاً لنبيه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

إستقر مجلس إدارة نادي مصر على التعاقد مع عبد الناصر محمد، ليتولى مهمة الإدارة الفنية للفريق الأول لكرة القدم بالدوري الممتاز.

وتولى عبد الناصر من قبل تدريب العديد من أندية القسم الثاني، منهم فاركو، ونادي مصر.

وجاء قرار مسئولو نادي مصر بإختيار عبد الناصر محمد، ليتولى المهمة خلفاً لأسامة نبيه الذي رحل من منصبة قبل ساعات للخلاف في وجهات النظر مع مجلس الإدارة.

وكان أسامة نبيه تولى القيادة الفنية لفريق إف سى مصر خلفا لمحمد صلاح الذى رحل بعد مشاكل مع إدارة النادى.