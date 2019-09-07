رياضة | 7 معلومات مثيرة عن الروماني "بيتريسكو" حكم نهائي كأس مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 7 معلومات مثيرة عن الروماني "بيتريسكو" حكم نهائي كأس مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية، بقيادة جمال الغندور طاقم تحكيم من رومانيا بقيادة الدولي رادو ماريان بيتريسكو لإدارة نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز المحدد لها الثامنة مساء غدًا الأحد على استاد برج العرب بالإسكندرية.

ويتكون طاقم تحكيم مباراة الزمالك وبيراميدز كاملًا من: رادو باتريسكو حكمًا للساحة ورادو مارين حكمًا مساعدًا وأدريان حكمًا مساعدًا ثانيًا ومارشيل حكمًا رابعًا.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" في هذا التقرير أبرز المعلومات عن الحكم الدولي "بيتريسكو" حكم نهائي كأس مصر:

- وُلد رادو ماريان بيتريسكو في 12 نوفمبر لعام 1982 يبلغ عمره (37 عامًا).

- بدأ "بيتريسكو" مشواره التحكيمي في 2002، وأدار أول مباراة في الدوري الروماني الممتاز في 10 أغسطس لعام 2007

- حصل الحكم الروماني على الشارة الدولية عام 2012.

- أدار "بيتريسكو" 282 مباراة في مختلف البطولات أشهر الكارت الأصفر 1200 مرة وهذا رقم صخم بالنسبة للمسيرة التحكيمية للحكم الروماني، كما أشهر البطاقة الحمراء 72 مرة، واحتسب 69 ركلة جزاء.

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- أدار "بيتريسكو" 156 مباراة في بطولة الدوري الروماني، أشهر البطاقة الصفراء 740 مرة، والبطاقة الحمراء 44 مرة، واحتسب 29 ركلة جزاء.

- تولي الحكم الروماني إدارة عدة مباريات في البطولات الكبري ( 2 بالدوري الأوروبي - 6 مباريات بتصفيات دوري أبطال أوروبا - 1 بتصفيات كأس العالم - 1 ببطولة دوري أمم أوروبا).

- الحكم الروماني لم يدير مباريات سابقة في مصر، ولكن تولي الإدارة التحكيمية لبعض المباريات في دولة قطر لأندية أم صلال والغرافة، والجيش القطري.

مشوار الزمالك وبيراميدز حتي الوصول لنهائي كأس مصر

الزمالك:

افتتح الزمالك مشواره بالنسخة الحالية من بطولة كأس مصر بالفوز علي منية سمنود 1-0 في دور الـ32، ليصعد لملاقاة الإنتاج الحربي في دور الـ16 وفاز عليه 2-0، وتخطي المقاصة في الدور ربع النهائي بهدف دون مقابل، ثم تجاوز بنفس النتيجة عقبة الإتحاد السكندري في الدور نصف النهائي، ليضرب الزمالك موعدًا ضد بيراميدز في النهائي.

بيراميدز:

استهل بيراميدز مشواره في كأس مصر بالفوز علي طنطا بنتيجة 3 – 2 في دور الـ32، وتجاوز عقبة الأهلي بالفوز عليه 1 – 0 في دور الـ16، وتأهل لملاقاة حرس الحدود في الدور ربع النهائي وفاز عليه 2-0، ثم تخطي بتروجيت بهدفين دون مقابل في نصف النهائي، ليواجه بيراميدز نظيره الزمالك في المباراة النهائية.