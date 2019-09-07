رياضة | خاص..مجدي عبد الغني: صلاح ضمن قائمة 11 لاعب بالتشكيل المثالي للفيفا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاص..مجدي عبد الغني: صلاح ضمن قائمة 11 لاعب بالتشكيل المثالي للفيفا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تحدث مجدي عبد الغني رئيس جمعية اللاعبين المحترفين عن تفاصيل ترشيح محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي ضمن قائمة أفضل 11 لاعب في العالم.
وأكد عبد الغني في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365 الرياضي" أنه تلقى خطابًا من الاتحاد الدولي بترشيح صلاح ضمن قائمة أفضل 11 لاعب على مستوى العالم وهي بمثابة ترشيح نهائي بعدما دخل ضمن القائمة الأولى التي كانت 55 لاعبًا.
وتابع "المرحلة التالية ستكون قبل الحفل ويرسل الفيفا لنا ما يقرب من 1000 بطاقة لتوزيعها على الأندية واللاعبين والحصول على تصويتهم".
وأضاف "تواجد محمد صلاح ضمن قائمة الـ11 لاعبًا شرف كبير للكرة المصرية".
وشدد على أن جمعية اللاعبين المحترفين هي حلقة الوصل كما هو معتاد في كل عام بجانب حضوره كممثل لها في الحفل الذي يقام.
وتضم قائمة التشكيل المثالي كل من:
وجاءت قائمة المرشحين كالآتي:
حراسة المرمى (5): أليسون بيكر "ليفربول"، ديفيد دي خيا "مانشستر يونايتد"، ايدرسون "مانشستر سيتي"، يان أوبلاك "أتلتيكو مدريد"، مارك اندريه تير شتيجن "برشلونة"
خط الدفاع (20): خوردي ألبا "برشلونة"، الكسندر -ارنولد "ليفربول"، داني الفيش "باريس سان جيرمان- ساو باولو"، جواو كانسيلو "يوفنتوس- مانشستر سيتي"، داني كارفخال "ريال مدريد"، جورجيو كيلليني "يوفنتوس"، ماتياس دي ليخت "آياكس -يوفنتوس"، دييجو جودين "أتلتيكو مدريد- إنتر ميلان"، كيميتش "بايرن ميونخ"، ايميريك لابورت "مانشستر سيتي"، كاليدو كوليبالي "نابولي"، مارسيلو "ريال مدريد"، جيرارد بيكيه "برشلونة"، سيرجيو راموس "ريال مدريد"، اندرو روبرتسون "ليفربول"، ألكيس ساندرو "يوفنتوس"، تياجو سيلفا "باريس سان جيرمان"، فيرجيل فان دايك "ليفربول"، رافايل فاران "ريال مدريد" وكايل ووكر "مانشستر سيتي".
خد الوسط (15): سيرجيو بوسكيتس "برشلونة"، كاسيميرو "ريال مدريد"، كيفين دي بروين "مانشستر سيتي"، فرينكي دي يونج "أياكس- برشلونة"، كريستيان ايركسن "توتنهام"، ايدين هازارد "تشيلسي- ريال مدريد"، نجولو كانتي "تشيلسي"، توني كروس "ريال مدريد"، آرثر ميلو "برشلونة"، لوكا مودريتش "ريال مدريد"، بول بوجبا "مانشستر يونايتد"، ايفان راكيتيتش "برشلونة"، برناردو سيلفا "مانشستر سيتي"، تاديتش "أياكس" وارتورو فيدال "برشلونة".
خط الهجوم (15): سيرجيو أجويرو "مانشستر سيتي"، كريم بنزيما "ريال مدريد"، كريستيانو رونالدو "يوفنتوس"، أنطوان جريزمان "أتليتكو مدريد- برشلونة"، روبيرتو فيرمينو "ليفربول"، سون هيونج مين "توتنهام"، هاري كين "توتنهام"، روبرت ليفاندوفيسكي "بايرن ميونخ"، ساديو ماني "ليفربول"، كيليان مبابي "باريس سان جيرمان"، ليونيل ميسي "برشلونة"، نيمار "باريس سان جيرمان"، محمد صلاح "ليفربول"، رحيم سترلينج "مانشستر سيتي" ولويس سواريز "برشلونة".