رياضة | خاص..مجدي عبد الغني: صلاح ضمن قائمة 11 لاعب بالتشكيل المثالي للفيفا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاص..مجدي عبد الغني: صلاح ضمن قائمة 11 لاعب بالتشكيل المثالي للفيفا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث مجدي عبد الغني رئيس جمعية اللاعبين المحترفين عن تفاصيل ترشيح محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي ضمن قائمة أفضل 11 لاعب في العالم.



وأكد عبد الغني في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365 الرياضي" أنه تلقى خطابًا من الاتحاد الدولي بترشيح صلاح ضمن قائمة أفضل 11 لاعب على مستوى العالم وهي بمثابة ترشيح نهائي بعدما دخل ضمن القائمة الأولى التي كانت 55 لاعبًا.