رياضة | فوز "الشيخ زايد" على " سموحة وكفر الشيخ" في بطولة الجمهورية لليد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فوز "الشيخ زايد" على " سموحة وكفر الشيخ" في بطولة الجمهورية لليد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق فريق نادي الشيخ زايد "2008"، الفوز على فريق سموحة لكرة اليد، كما حقق الفوز أيضا على فريق نادي كفر الشيخ بنتيجة كبيرة. يأتي ذلك في إطار مباريات بطولة الجمهورية الصيفية المقامة بمحافظة الإسكندرية.ومن جانبه قال الكابتن أحمد العطار مدير النشاط الرياضي، إن فريق نادي الشيخ زايد تحت قيادة الكابتن " هشام عفيفي"، أدى مباريتان مثيرتان شهدت ندية بين الفرق، واستطاع فريق نادي الشيخ زايد من حسم المباريتان لصالحه بأداء قوي ومميز. مضيفا بأن فرق كرة اليد بالنادي تبذل قصارى جهدها من أجل الحصول على المراكز الأولى في تلك البطولة.

وقد أثنى الكابتن فكري الهواري رئيس مجلس إدارة نادي الشيخ زايد، على منظومة كرة اليد بالنادي قائلا" إنه ينتظر الكثير من منظومة كرة اليد بالنادي وغيرها من الأنشطة، مشيدا بإدارة الكابتن أحمد العطار للنشاط الرياضي.