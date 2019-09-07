رياضة | تعرّف على موعد قرعة القسم الثالث للموسم الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرّف على موعد قرعة القسم الثالث للموسم الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت لجنة المسابقات بالإتحاد المصري لكرة القدم موعد إنطلاق قرعة دوري القسم الثالث للموسم الجديد 2019-2020.

ومن المقرر أن يقام القسم الثالث بمشاركة 167 فريق، موزعين على 12 مجموعة، ويهبط فريقان من كل مجموعة للقسم الرابع، ويتأهل أول كل مجموعة للقسم الثاني، بينما يصعد أول وثاني مجموعة مطروح مع أول وثاني مجموعة سيناء لتقام بينهم دورة ترقي يتأهل فريق واحد منهم للقسم الثاني.

ومن المقرر أن تجرى القرعة يوم الخميس 19 سبتمبر الحالي، في كل منطقة، بحضور مندوبي الأندية المشاركة في كل مجموعة.