رياضة | برشلونة في "ورطة" بسبب بديل "سواريز"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة في "ورطة" بسبب بديل "سواريز" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية اسبانية عن ورطة كبيرة يعاني منها نادي برشلونة خلال الموسم الحالي، وسوف تؤثر على الأداء الهجومي للفريق الكتالوني ونتائجه في بطولة الدوري الاسباني ودوري أبطال أوروبا، والذي يتوقع أن يشهد منافسة شرسة هذا الموسم.

وأكدت صحيفة "الموندو ديبورتيفو" الاسبانية أن نادي برشلونة سيعاني في مركز "رأس الحربة" بالموسم الحالي، مشيرة إلي أن الأوروجواياني لويس سواريز فقط يلعب وحده في هذا المركز هذا الموسم، حيث لم تؤتي صفقات الفريق الصيفية ثمارها بشكل كبير رغم تعاقد البرسا مع الفرنسي أنطوان جريزمان من أتليتكو مدريد، لكنه لا يميل باللعب في مركز المهاجم الصريح، ويري الجهاز الفني للفريق أن المركز الأنسب للعب هو المهاجم الوهمي.

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إدارة برشلونة يجب أن تتحرك سريعًا للتعاقد مع مهاجم مميز خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة، ليعاون لويس سواريز في قيادة الهجوم الكتالوني، كما أن الإدارة يجب أن تدرك تقدم السن بالنسبة للمهاجم الأوروجواياني وحاجتها لتدعيم قوي في مركز "رأس الحربة" بالفترة القادمة، حتي لا يواجه النادي أزمة هجومية في المرحلة القادمة.

وأكدت الصحيفة أنه لا يوجد أسماء مرشحة لتدعيم مركز المهاجم الصريح في برشلونة حتي الآن، خاصة وأن تركيز إدارة النادي الكتالوني ينصب على التعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان، والذي إذا حدث التعاقد معه في يناير المقبل أو سوق الانتقالات الصيفية 2020، سيكون من الصعب على النادي ماليًا ضم "رأس حربة" جديد.

جوسيب بارتوميو رئيس نادي برشلونة بالتأكيد سيبدأ التحرك بشكل رسمي لتدعيم مركز "رأس الحربة" بالنادي الكتالوني خلال الفترة القادمة، تجنبًا لمواجهة الفريق أزمة علي مستوي الهجوم بالفترة القادمة.