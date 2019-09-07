رياضة | الزمالك ضد بيراميدز.. تعرف على التصميم الجديد لكأس مصر المفترض منحه للفريق الفائز غدا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك ضد بيراميدز.. تعرف على التصميم الجديد لكأس مصر المفترض منحه للفريق الفائز غدا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام اتحاد الكرة بعمل تصميم جديد لبطولة كأس مصر على أن يتم تسليم الكأس الجديد غدا للفريق الفائز في المباراة النهائية بين الزمالك وبيراميدز.

والجدير بالذكر أن التصميم الجديد قام بتصميمه الدكتور أحمد شبيطة وهو مستلهم من زهرة اللوتس لما لها من قيمة كبيرة لدى القدماء المصريين على أن تعلوها الكرة في القمة.

الكأس الجديد وزنه 12 كيلو وطوله 80 سم وهو عبارة عن شكل فني حداثي من النحاس به قاعدة خشبية تحمل جسم الكأس والدوائر التي سيدون بها إسم البطل.