شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر يونايتد يضع مخطط جديد لاحباط محاولة انتقال بوجبا ريال مدريد في يناير والان مع التفاصيل

يسعى نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، لاحباط مخطط نادي ريال مدريد الأسباني لانتقال نجم الفريق الفرنسي بول بوجبا لصفوف الملكي.

وقالت تقارير صحفية، أن مانشستر يونايتد يسعى لتجديد عقد بوجبا مع الفريق للاستفادة المادية منه، بعدما أبدى رغبته في الانتقال لريال مدريد.

وكان زين الدين زيدان مدرب الفريق الملكي يسعى بكل قوة للتعاقد مع اللاعب في الميركاتو الصيفي المنتهي، ولم بتفق الفريقان على المقابل المادي.

يذكر أن بوجبا انضم إلى اليونايتد قادماً من يوفنتوس في صيف 2016 مقابل 105 ملايين يورو.