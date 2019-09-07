شكرا لقرائتكم خبر عن بويول يعود لبرشلونة مجدداً والان مع التفاصيل

قالت صحيفة "ماركا" الاسبانية، أن نادي برشلونة الاسباني برئاسة جوسيب بارتوميو، يسعى لتولي أحد نجوم الفريق منصباً إداريًا للفريق. وأوضحت أن بارتوميو، دجخل في مفاوضات مع قلب دفاع الفريق المعتزل بويول لتولي منصب المدير الرياضي للنادي خلال الأسابيع المقبلة، للاستفادة من خبراته وحبه للفريق، واقترابه مع عدد كبير من اللاعبين.

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