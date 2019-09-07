على فرج يتأهل لنهائى بطولة "جي بي مورجان" للإسكواش...

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جدة - عمرو شويل تأهل البطل المصري علي فرج لاعب وادي دجلة المصنف الأول عالميا لرجال الاسكواش إلى الدور النهائي ببطولة " جي بي مورجان" الصين المفتوحة، والمقامة في شنجهاي خلال الفترة بين 4 إلى 8 سبتمبر الجاري.
وفاز علي فرج على منافسه الهندي سوراف جوزال في الدور نصف النهائي للبطولة بثلاثة أشواط نظيفة في مباراة استغرقت 34 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:11-4, 11-9, 11-4 .
ويواجه علي فرج مواطنه محمد الشوربجي المصنف الثاني عالميا في الدور النهائي للبطولة.
وتعد بطولة الصين المفتوحة أول بطولة في الموسم الجديد 2019/2020، وتبلغ القيمة المادية لجوائزها 112 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.
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