شكرا لقرائتكم بيراميدز يقترب من ضم مساك إيفواري بفرمان ديسابر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تمكن مسئولو بيراميدز من الحصول على توقيع مساك إيفواري يُجيد اللعب بقدمه اليسرى، وذلك بناءاً على طلب من الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني للفريق والذي طلب تدعيم مركز قلب الدفاع. ووفقاً لمصدر مطلع داخل نادي بيراميدز فإن المدافع الجديد يلعب فى أحد أندية الدوري الهولندي الدرجة الثانية، وسينضم لتدريبات الفريق بعد انتهاء مباراة الزمالك فى نهائي بطولة كأس مصر والمقرر اقامتها غداً الأحد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بيراميدز يقترب من ضم مساك إيفواري بفرمان ديسابر... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.