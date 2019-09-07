شكرا لقرائتكم الزمالك وبيراميدز .. موعد وصول طاقم نهائي الكأس إلى القاهرة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تقرر وصول طاقم الحكام الرومانى بقيادة رادو ماريان بيترسكو إلى القاهرة فى الثانية فجر الأحد، والذى تم اختياره لإدارة نهائى كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز، المقرر له فى الثامنة مساء غدًا الأحد على استاد برج العرب بالإسكندرية. طاقم تحكيم مباراة الزمالك وبيراميدز الرومانى يضم كلا من: ــ رادو ماريان بيترسكو حكما للساحة ــ إدريان رادو حكم مساعد أول Advertisements - ميرساأوربوليت حكم مساعد ثاني ــ مارشال بيرسان حكما رابعا وفور وصول طاقم الحكام الرومانى لمطار القاهرة سيتم أصطحابه للاسكندرية للمبيت هناك حيث تقام المباراة باستاد برج العرب .

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