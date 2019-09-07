شكرا لقرائتكم حرس الحدود يستعير حارس وادى دجلة لمدة موسم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعاقد مسئولو حرس الحدود مع محمود رضا حارس مرمى فريق وادى دجلة، لمدة موسم على سبيل الإعارة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، فى إطار خطة النادى لتدعيم صفوفه قبل بداية الموسم الكروى الجديد.

وعلم "الخليج 365" أن محمود رضا وقع على عقود انتقاله لصفوف حرس الحدود لمدة مسوم على سبيل الإعارة خلال الجلسة التى عقدها مع طارق العشرى المدير الفنى للحرس، فى وجود وكلائه ميدو حزين وسيد مرعى.

ويسعى طارق العشرى خلال الفترة الحالية لتدعيم صفوف الفريق بصفقات قوية، بعد الاستقرار على رحيل عدد من اللاعبين الذين لن يكون لهم دور فى الفترة المقبلة، وذلك من أجل الظهور بشكل مختلف عن الموسم السابق الذى كان ينافس فيه على الهروب من دوامة الهبوط ،ونجا فى المباريات الأخيرة.

Advertisements