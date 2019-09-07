شكرا لقرائتكم حرس الحدود يستعير حارس وادى دجلة لمدة موسم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وعلم "الخليج 365" أن محمود رضا وقع على عقود انتقاله لصفوف حرس الحدود لمدة مسوم على سبيل الإعارة خلال الجلسة التى عقدها مع طارق العشرى المدير الفنى للحرس، فى وجود وكلائه ميدو حزين وسيد مرعى.
ويسعى طارق العشرى خلال الفترة الحالية لتدعيم صفوف الفريق بصفقات قوية، بعد الاستقرار على رحيل عدد من اللاعبين الذين لن يكون لهم دور فى الفترة المقبلة، وذلك من أجل الظهور بشكل مختلف عن الموسم السابق الذى كان ينافس فيه على الهروب من دوامة الهبوط ،ونجا فى المباريات الأخيرة.
كان حرس الحدود ودع بطولة كأس مصر عقب الهزيمة أمام بيراميدز بهدفين مقابل لا شىء ضمن مباريات ربع نهائي المسابقة التى أقيمت على ملعب بتروسبورت.
كانت هذه تفاصيل خبر حرس الحدود يستعير حارس وادى دجلة لمدة موسم... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.