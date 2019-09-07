شكرا لقرائتكم شيكابالا ورقة الزمالك الرابحة أمام بيراميدز بنهائى الكأس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر الصربى ميتشو المدير للزمالك، على استخدام محمود عبد الرازق شيكابالا صانع ألعاب الفريق، كـ"ورقة رابحة" يتم الاستعانة بها خلال مواجهة بيراميدز فى نهائى كأس مصر، المقرر له غدًا الأحد على استاد برج العرب.

شيكابالا

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وكشف مصدر مطلع بالجهاز الفنى للزمالك، أن التدريبات الأخيرة أوضحت اتجاه نية الخواجة الصربى للاعتماد بشكل أساسى خلال لقاء نهائى كأس مصر على يوسف أوباما، مع جلوس الفهد الأسمر على مقاعد البدلاء، للاستعانة به خلال مجريات المباراة، خاصة وإنه يمتلك امكانيات خاصة قد تساعد المدرب فى تغيير مجرى اللقاء والتحول من الدفاع للهجوم.

أضاف المصدر، أن ميتشو يفضل عدم الدفع بشيكابالا أساسيًا أمام بيراميدز من بداية اللقاء، لعدم حدوث هبوط فى معدل اللياقة البدنية فى الدقائق الأخيرة من المباراة، والتى قد يحتاج خلالها لزيادة فى الضغط الهجومى لتأمين دفاعاته، فضلاً عن إمكانية اللجوء للأشواط الإضافية فى حالة انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل.

وتأهل الزمالك إلى نهائى ببطولة كأس مصر، بعد فوزه على فريق مركز شباب منيه سمنود بهدف دون رد، فى إطار منافسات دور الـ32 من البطولة، ثم تخطى عقبة الإنتاج الحربى والفوز عليه بهدفين دون رد فى دور الـ16، وبعدها الفوز على مصر للمقاصة بهدف دون رد، أحرز عبد الله جمعة، فى المباراة التى جمعت بينهما على ستاد برج العرب، ضمن منافسات ربع النهائى من البطولة المحلية، وأخيرًا الفوز على الاتحاد السكندرى بهدف دون رد، فى المباراة التى امتدت إلى وقت إضافى بعد انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل السلبى بين الفريقين، فى نصف النهائى على استاد الإسماعيلية.

فيما تأهل بيراميدز إلى المباراة النهائية بعد فوزه على طنطا فى دور الـ32 بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ثم الفوز على الأهلى بهدف دون رد، فى دور الـ16، ثم الفوز على حرس الحدود بهدفين دون رد، فى إطار منافسات دور ربع النهائى وأخيرًا الفوز على بتروجت بالنتيجة نفسها.