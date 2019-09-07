شكرا لقرائتكم الزمالك: بيع 8 آلاف تذكرة لمباراة نهائي الكأس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، عن بيع 8 آلاف تذكرة لمباراة بيراميدز، فى نهائى كأس مصر، والمقرر إقامتها على ستاد برج العرب، فى الثامنة من مساء غد الأحد، منذ طرحها للبيع فى منافذ البيع صباح اليوم السبت.

تابع رئيس الزمالك خلال حديثه لأعضاء الأبيض بالإذاعة الداخلية للنادى، أنه تم معاملة الزمالك مثل بيراميدز بتخصيص 10 آلاف تذكرة لكل منهما.

Advertisements

وكان مسئولو اتحاد الكرة قد أعلنوا بيع تذاكر لقاء النهائي فى أربعة أماكن وهى استاد القاهرة ونادى الصيد ومركز شباب الجزيرة واستاد الإسكندرية.

وافقت الجهات الأمنية على حضور 20 ألف مُشجع لمباراة الزمالك وبيراميدز فى نهائى كأس مصر وجاءت أسعار التذاكر كالتالى: 75 جنيه للدرجة الموحدة "الثانية و الثالثة"، و300 جنيه للدرجة الأولى، و750 المقصورة الرئيسية.