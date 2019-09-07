شكرا لقرائتكم الزمالك: بيع 8 آلاف تذكرة لمباراة نهائي الكأس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
تابع رئيس الزمالك خلال حديثه لأعضاء الأبيض بالإذاعة الداخلية للنادى، أنه تم معاملة الزمالك مثل بيراميدز بتخصيص 10 آلاف تذكرة لكل منهما.
وكان مسئولو اتحاد الكرة قد أعلنوا بيع تذاكر لقاء النهائي فى أربعة أماكن وهى استاد القاهرة ونادى الصيد ومركز شباب الجزيرة واستاد الإسكندرية.
وافقت الجهات الأمنية على حضور 20 ألف مُشجع لمباراة الزمالك وبيراميدز فى نهائى كأس مصر وجاءت أسعار التذاكر كالتالى: 75 جنيه للدرجة الموحدة "الثانية و الثالثة"، و300 جنيه للدرجة الأولى، و750 المقصورة الرئيسية.
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