شكرا لقرائتكم عمرو الجنايني : درع الدوري والكأس الجديدين لم يحظيا بقبول الجميع... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف عمرو الجنايني رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة أنه لم يتم اعتماد تصميم الكأس الجديد لبطولة كأس مصر، مشيرا إلى أن الفائز سيتسلم النسخة القديمة من الكأس ولن يتم تسليمه التصميم الجديد.

قال الجنايني في المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر اتحاد الكرة اليوم إن تصميم درع الدورى والكاس الجديدين لم يحظيا بقبول الجميع داخل اللجنة المؤقت لإدارة الجبلاية، ومن المقرر أن يقوموا بتصنيع تصميم جديد للبطولتين.

كان الاتحاد الدولي "فيفا" قد اختار لجنة خماسية برئاسة عمرو الجنايني وجمال محمد على نائبا وعضوية كل من محمد فضل وأحمد عبد الله وسحر عبد الحق لإدارة اتحاد الكرة لمدة موسم وتحديداً حتى 30 يوليو من العام المقبل 2020 عقب رحيل مجلس الإدارة السابق بتقديم الإستقالة عقب الخروج من دور الـ16 لكأس الأمم الأفريقية 2019.