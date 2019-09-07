شكرا لقرائتكم الجنايني عن إعلان اسم المدير الفني للمنتخب: عندنا ملفات أهم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة ، أنه لا يوجد سبب للتسرع في إعلان المدير الفني لمنتخب مصر، قائلا: "لسه بدري مش مضغوطين".

وقال عمرو الحنايني ، في مؤتمر صحفي، إن الاعلان عن المدير خلال أيام ولكن هناك ملفات أهم من المدير الفني.

وأضاف الجنايني، أنه أحال ملف الأندية الثلاث التي هبطت للقسم الثاني إلي اللجنة القانونية وهي بتروجت والنجوم والداخلية.