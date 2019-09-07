شكرا لقرائتكم الجنايني عن إعلان اسم المدير الفني للمنتخب: عندنا ملفات أهم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقال عمرو الحنايني ، في مؤتمر صحفي، إن الاعلان عن المدير خلال أيام ولكن هناك ملفات أهم من المدير الفني.
وأضاف الجنايني، أنه أحال ملف الأندية الثلاث التي هبطت للقسم الثاني إلي اللجنة القانونية وهي بتروجت والنجوم والداخلية.
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