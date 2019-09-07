شكرا لقرائتكم منعاً للخلط.. تنظيم مباريات القسم الثاني بعيدا عن مواعيد الممتاز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
كان مسئولى اللجنة الخماسية قد أقاموا مؤتمرا صحفيا عصر اليوم بمقر الإتحاد بالجبلاية للإعلان عن تفاصيل مسابقات الموسم المقبل وقرروا إقامة مسابقة القسم الثانى بـ12 فريقا .
كانت هذه تفاصيل خبر منعاً للخلط.. تنظيم مباريات القسم الثاني بعيدا عن مواعيد الممتاز... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.