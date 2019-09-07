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منعاً للخلط.. تنظيم مباريات القسم الثاني بعيدا عن مواعيد الممتاز...

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جدة - عمرو شويل استقر مسئولو اللجنة الخماسية المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة إقامة مباريات القسم الثانى بعيدا عن مباريات الدورى فى الموسم المقبل بحيث تقام مباريات الدورى أيام الأربعاء والخميس والجمعة ، على أن تقام مباريات القسم الثانى أيام الأحد والإثنين والثلاثاء .

 

كان مسئولى اللجنة الخماسية قد أقاموا مؤتمرا صحفيا عصر اليوم بمقر الإتحاد بالجبلاية للإعلان عن تفاصيل مسابقات الموسم المقبل وقرروا إقامة مسابقة القسم الثانى بـ12 فريقا .

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