شكرا لقرائتكم منعاً للخلط.. تنظيم مباريات القسم الثاني بعيدا عن مواعيد الممتاز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر مسئولو اللجنة الخماسية المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة إقامة مباريات القسم الثانى بعيدا عن مباريات الدورى فى الموسم المقبل بحيث تقام مباريات الدورى أيام الأربعاء والخميس والجمعة ، على أن تقام مباريات القسم الثانى أيام الأحد والإثنين والثلاثاء .

كان مسئولى اللجنة الخماسية قد أقاموا مؤتمرا صحفيا عصر اليوم بمقر الإتحاد بالجبلاية للإعلان عن تفاصيل مسابقات الموسم المقبل وقرروا إقامة مسابقة القسم الثانى بـ12 فريقا .