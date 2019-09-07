شكرا لقرائتكم كوسوفو تصعق التشيك بثنائية وتواصل سلسلة عدم الخسارة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أحرز مرييم فويفودا هدفا في الشوط الثاني لتقلب كوسوفو تأخرها إلى فوز 2-1 على ضيفتها التشيك يوم السبت في المجموعة الأولى في تصفيات بطولة أوروبا لكرة القدم 2020 وتمدد سجلها الخالي من الهزيمة إلى 15 مباراة.

ووجد فويفودا مدافع ستاندرد لييج نفسه بدون رقابة في منطقة الجزاء بعد ركلة ركنية ليضع الكرة في الشباك في الدقيقة 67 ويضمن انتصار كوسوفو ودفعت التشيك ثمن إهدار الفرص. وافتتحت التشيك التسجيل في الدقيقة 16 عبر باتريك شيك مهاجم رازن بال شبورت لايبزيغ الألماني بعد تمريرة من ياكوب يانكتو.

وأدركت كوسوفو، التي نالت عضوية الاتحاد الدولي (الفيفا) في 2016، التعادل بعد ذلك بأربع دقائق عندما انطلق الباسان راشاني في الجناح ومرر الكرة إلى فيدات موريكي الذي مر من مدافع وسدد في مرمى توماس فاتسليك.

وتقدمت كوسوفو إلى صدارة المجموعة بثماني نقاط من أربع مباريات متقدمة بنقطتين على التشيك التي تتساوى مع إنجلترا التي خاضت مباراتين فقط وتلعب ضد بلغاريا متذيلة الترتيب في وقت لاحق من يوم السبت في ويمبلي.