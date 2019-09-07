في عيد ميلاده الـ 43.. محطات وانجازات وبطولات في حياة محمد بركات

الموجز

احتفلت جماهير الكرة المصرية عامة، وجماهير النادي الأهلي خاصة، بعيد ميلاد نجم الفريق السابق ومنتخب مصر محمد بركات، وذلك عبر موقع تدوينات القصيرة تويتر.

ووجهت الجماهير رسالات شكر وتقدير وحب للاعب محمد بركات، والملقب بملك الحركات، احتفالاً بعيد ميلاده الـ 43.

مسيرته

وولد محمد بركات في السابع من سبتمبر عام 1976، ويعد أحد أفضل اللاعبين في تاريخ الكرة المصرية بعد مشوار حافل مع السكة الحديد والإسماعيلي والأهلي بجانب المنتخب الوطني.

وبدأ بركات حياته الكروية في نادي السكة الحديد، ولفت أنظار الأندية الكبيرة في الكرة المصرية بعدما انضم لمنتخب الناشئين، حيث شاهده محمود الخطيب رئيس النادي الحالي في إحدى المباريات وعمره 16 عاما، وأراد ضمه للقلعة الحمراء ولكن مغالاة السكة الحديد فى المبلغ المادى أوقف الصفقة، قبل أن ينتقل لنادي الإسماعيلي عام 1997.

الإسماعيلي والاحتراف

وتألق بركات بشكل ملفت مع الدراويش، وانضم إلى صفوف منتخب الفراعنة بعدما نجح في قيادة فريقه الإسماعيلي للتتويج بلقب بطولة الدوري موسم 2001 / 2002، بالإضافة إلى كأس مصر عام 2000. كما قاد الدراويش لنهائي كأس الاتحاد الإفريقي (الكونفيدرالية حاليا) عام 2000.

وفي أول تجربة احترافية له، انتقل محمد بركات إلى صفوف نادي أهلي جدة السعودي في موسم 2002 / 2003، ونجح في الفوز معه ببطولة الأندية العربية الأولى عام 2002 بعد الفوز على الإفريقي التونسي بهدف دون رد، وسجل هدف المباراة الوحيد.

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وفى الموسم التالي، انتقل بركات إلى صفوف فريق العربي القطري قبل أن يعود إلى الدوري المصري في موسم 2004 / 2005 من بوابة النادي الأهلي، وتبدأ مسيرة حافلة بالإنجازات.

انتقاله إلى الأهلي

وخلال 10 سنوات، قدم بركات أحد أهم وأنجح فتراته الكروية، حيث لعب مع الأهلي بشكل أساسي وحقق إنجازات عديدة بالسيطرة على البطولات المحلية والقارية والمشاركة في كأس العالم للأندية وحصد برونزية مونديال الأندية.

وتوّج "ملك الحركات" مع النادي الأهلي بـ7 بطولات للدوري، وبطولتين لكأس مصر، كما فاز ببطولة دوري أبطال أفريقيا 5 مرات أعوام 2005, 2006, 2008, 2012, 2013، والسوبر الأفريقي 4 مرات أعوام 2006, 2007, 2009, 2013، إضافة إلى السوبر المحلي 6 مرات، وشارك في كأس العالم للأندية 4 مرات.

المنتخب المصري

ودولياً، نجح بركات في التتويج مع المنتخب المصري ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2006، وانضم إلى التشكيلة المثالية للبطولة. وشارك مع المنتخب في 70 مباراة دولية سجل خلالهم 9 أهداف، وشارك في 3 بطولات لكأس الأمم الأفريقية أعوام 2002 و2004 و2006.

كما يعد محمد بركات هو أول لاعب مصري يحصل على جائزة أفضل لاعب فى إفريقيا من BBC البريطانية عام 2005، كما فاز بجائزة أفضل لاعب محترف في الدوري السعودي عام 2003.

وفي عام 2013، أعلن محمد بركات اعتزاله كرة القدم قبل أن يتجه إلى الإعلام.