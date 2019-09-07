ألمانيا تواصل مسلسل إخفاقاتها.. تخسر من هولندا برباعية وتواجه خطر الخروج من التصفيات الأوروبية

الموجز

تلقى المنتخب الألماني خسارة موجعة أمام نظيره الهولندي بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس الجمعة ضمن تصفيات أوروبا المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2020.

وتعد الخسارة القاسية حلقة جديدة من مسلسل الاخفاقات التي لحقت بالمنتخب الألماني، حيث لم يستطع استعادة بريقه وهيبته منذ تحقيقه لبطولة كأس العالم 2014 والتي أقيمت بالبرازيل.

فضيحة كأس العالم 2018 بروسيا

تعرض المنتخب الألماني لفضيحة كبرى بعد خروجه المبكر من دور المجموعات ببطولة كأس العالم روسيا 2018، تحت قيادة المدير الفني يواكيم لوف.

وافتتح المنتخب الألماني مشواره بالبطولة بخسارة أمام منتخب المكسيك 1-0، ونجح في تحقيق فوز صعب على منتخب السويد بهدفين مقابل هدف بالجولة الثانية، قبل أن يتلقى ضربة موجعة ومفاجئة بخسارته أمام منتخب كوريا الجنوبية في الجولة الثالثة بنتيجة 2-0، ليحصد 3 نقاط فقط يتذيل بها ترتيب المجموعة ويودع بطولة كأس العالم.

السقوط في دوري الأمم الأوروبية

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لم يكتفي المنتخب الألماني بفضيحة كأس العالم 2018، حيث واصل إخفاقاته في بطولة الأمم الأوروبية والتي أقيمت لأول مرة العام الماضي والتي شارك فيها 12 منتخباً.

وجاء منتخب المانشافت ضمن المجموعة الأولي مع منتخبيّ فرنسا وهولندا، وتعادل في مباراتين، وخسر مباراتين، وحصد نقطتين تذيل بها ترتيب المجموعة، ليهبط للمستوي الثاني

تصفيات "يورو 2020"

تمكن المنتخب الألماني من تحقيق انطلاقة جيدة في مشوار تصفيات أمم أوروبا 2020، بتحقيق 3 إنتصارات بالفوز على منتخب هولندا على ملعبه بنتيجة 3-2، ثم الفوز على روسيا البيضاء 2-0، واكتسح منتخب استونيا بثمانية أهداف.

وانقلبت الأمور رأساً على عقب بعدما تلقى أمس الجمعة هزيمة مدوية علي أرضه ووسط جمهوره بنتيجة 4-2 أمام منتخب هولندا.

ويحتل منتخب المانشافت حالياً المركز الثاني في ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط، خلف منتخب ايرلندا الشمالية المتصدر بـ 12 نقطة.

وتأتي خسارة المنتخب الألماني أمام هولندا لتضيع عليه فرصة صدارة ترتيب المجموعة، مما أنعش فرص منتخب الطواحين للتقدم لخط أحد المركزين الأول أو الثاني للتأهل لنهائيات أمم أوروبا، ويجب على المانشافت الحذر في المباريات القادمة حتي لا يجد نفسه خارج البطولة الأوروبية.