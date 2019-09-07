الإصابة تبعد شولتس عن التشكيلة الألمانية









اسماء السيد - أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم السبت أن ظهير بوروسيا دورتموند نيكو شولتس سيغيب بسبب الإصابة عن المباراة ضد إيرلندا الشمالية ضمن التصفيات المؤهلة لكأس أوروبا 2020 الإثنين.

وشارك شولتس (26 عاما) طوال الدقائق التسعين من المباراة ضد الضيفة هولندا الجمعة في هامبورغ، والتي انتهت بخسارة المانشافت 2-4 ضمن منافسات المجموعة الثالثة. ومن المقرر أن يحل المنتخب بعد غد ضيفا على إيرلندا الشمالية التي تتصدر ترتيب المجموعة بفارق ثلاث نقاط عن ألمانيا.

لكن الاتحاد الألماني أكد اليوم أن الظهير الأيسر شولتس لن يرافق زملاءه، بعدما أظهرت فحوص خضع لها بعد المباراة أنه يعاني من تمزق في أحد أوتار القدم اليسرى.

وانضم اللاعب البالغ من العمر 26 عاما بعيد نهاية الموسم الماضي، الى دورتموند آتيا من هوفنهايم بعقد لخمسة أعوام، ويعد من العناصر الذين يعول عليهم مدرب المانشافت يواكيم لوف لإعادة بناء التشكيلة الألمانية بعد الأداء المخيب في مونديال 2018 في روسيا، حيث فقد المنتخب لقب مونديال 2014 بخروجه من الدور الأول.

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وخاض شولتس أمس مباراته الدولية الثامنة، وفي رصيده هدفان مع المنتخب.

وتتصدر إيرلندا الشمالية ترتيب المجموعة الثالثة بالعلامة الكاملة (12 نقطة من أربع مباريات)، بفارق ثلاث نقاط عن المنتخب الألماني الذي خاض أيضا أربع مباريات، بينما تحتل هولندا حاليا المركز الثالث مع ست نقاط من ثلاث مباريات، أمام بيلاروسيا (ثلاث نقاط من خمس مباريات)، واستونيا صاحبة المركز الأخير بأربع هزائم في أربع مباريات.

وأمل لوف في أن يقدم لاعبوه على "رد فعل الإثنين" عندما يحلون ضيوفا على المنتخب الإيرلندي الشمالي في بلفاست، معتبرا أن ألمانيا "عليها الفوز بمباراتها المقبلة (...) هذا أمر مهم جدا بالنسبة إلينا".

ويشهد اليوم ذاته حلول هولندا ضيفة على استونيا في المجموعة ذاتها.