كين علي رأس التشكيل المرجح للقاء إنجلترا ضد بلغاريا بتصفيات اليورو

سيواجه منتخب إنجلترا اختباراً جديداً في تصفيات يورو 2020 عندما يستضيف بلغاريا فى السادسة مساء اليوم علي ملعب ويمبلي، ومن المتوقع أن يدخل جاريث ساوثجيت، المدير الفنى لمنتخب إنجلترا، مباراة اليوم بالتشكيل يضم كلاً من، وفقًا لإذاعة “توك سبورت” الإنجليزية..

تشكيل إنجلترا ضد بلغاريا المرجح:

في حراسة المرمي: جوردان بيكفورد.

في خط الدفاع: دانى روز، مايكل كين، هارى ماجواير، ترنت أرنولد.

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الوسط المدافع: جوردان هندرسون، هارى وينكس.

الوسط المهاجم: رحيم ستيرلينج، سانشو، روس باركلي.

في المقدمة: هاري كين.

ونجح منتخب إنجلترا في إحراز 10 أهداف في مرمي التشيك والجبل الأسود، بينما سجل في شباكه في مناسبة وحيدة، ليتصدر المجموعة الأولى بفارق الأهداف عن التشيك.

ويتصدر منتخب انجلترا جدول ترتيب المجموعة الاولي برصيد 6 نقاط من لقائين، بينما يحتل منتخب بلغاريا المركز الرابع برصيد نقطتين من 4 مباريات.