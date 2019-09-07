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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم السبت 8 سبتمبر 2019 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها، اتحاد الكرة يحدد إقامة احتفالية الأهلى بالدورى قبل السوبر المصرى، الزمالك يحقق مكسب 137 مليون جنيه من بند فى الجمعية العمومية.

اتحاد الكرة يحدد إقامة احتفالية الأهلى بالدورى قبل السوبر المصرى

كشف مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة عن إقامة احتفالية تسليم درع النادى الأهلى قبل مباراة السوبر المصرى التى تجمع الأهلى والزمالك والمرجح لها يوم 20 سبتمبر من الشهر الجارى.

الزمالك يحقق مكسب 137 مليون جنيه من بند فى الجمعية العمومية

يختتم الزمالك اليوم، جمعيته العمومية التى أقيمت بداية من أول أمس الخميس، والمقرر ختامها فى التاسعة من مساء اليوم السبت، وذلك بغلق باب التسجيل وعقد الاجتماع الختامى من أجل مناقشة الميزانية والبنود التى وصل عددها إلى 13 بند من بينها بند الانتخابات التكميلية

اتحاد الكرة يستقر على 3 مراقبين لنهائى كأس مصر

استقر مسئولو اتحاد الكرة على تعيين 3 مراقبين فى مباراة الزمالك و بيراميدز المقرر لها الثامنة مساء غدا فى نهائى كأس مصر باستاد برج العرب بالإسكندرية ، منهم مراقب أمني ومراقب مسابقات ومراقب حكام، وتم مطالبتهم بكتابة أي خروج عن النص خلال اللقاء إلى جانب منع تواجد أي شخص داخل أرضية الملعب قبل و خلال المباراة ، ورصد أي خروج عن النص.

طرح تذاكر الزمالك وبيراميدز بـ4 أماكن تعرف عليها

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أكد مسئولو اتحاد الكرة أنه تم صباح اليوم توزيع تذاكر مباراة الزمالك وبيراميدز فى نهائى كأس مصر، المقرر إقامتها فى الثامنة من مساء غد، الأحد، فى نهائى كأس مصر، باستاد برج العرب بالإسكندرية فى أربعة أماكن وهى استاد القاهرة ونادى الصيد ومركز شباب الجزيرة واستاد الإسكندرية.

5 وديات تجهز زعيم الثغر لإياب البطولة العربية وانطلاقة الدورى الممتاز

استقر طلعت يوسف، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى الاتحاد السكندرى، على خوض 5 وديات لتجهيز زعيم الثغر لمباريات البطولة العربية والدورى الممتاز.

توماس يضع برنامجا بدنيا لتجهيز لاعبى الأهلي لمباراة كانو سبورت

وضع توماس بينكيل، مخطط الأحمال البدنية بالأهلي، برنامجا بدنيا خاصا للاعبين من أجل تجهيزهم لمباراة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية فى ذهاب دور الـ32 ببطولة دورى أبطال أفريقيا المقرر إقامتها يوم 14 سبتمبر الجاري.

تعرف على موعد عودة شيلونجو وبيكيتى سيلفا للإسماعيلى

يصل ثنائى الإسماعيلي بنسون شيلونجو وبيكيتى سيلفا إلى الإسماعيلية الخميس المقبل للانتظام فى مران الفريق بعد نهاية مهمتهما مع منتخب بلادهما، استعدادا للمشاركة فى مباراة الدراويش ضد أهلى بنى غازى الليبى المقرر لها الجمعة المقبلة ببطولة كأس محمد السادس "البطولة العربية" للأندية الأبطال.