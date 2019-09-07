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حرس الحدود يستعير محمود رضا من دجلة موسمًا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح مسئولو حرس الحدود، فى ضم محمود رضا حارس مرمى فريق وادى دجلة، لمدة موسم على سبيل الإعارة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، فى إطار خطة الحرس لتدعيم صفوفه قبل بداية الموسم الكروى الجديد.

ووقع محمود رضا على عقود انتقاله لصفوف حرس الحدود لمدة مسوم على سبيل الإعارة خلال الجلسة التى عقدها مع طارق العشرى المدير الفنى للحرس، فى وجود وكلائه ميدو حزين وسيد مرعى.

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وودع حرس الحدود بطولة كأس مصر عقب الهزيمة أمام بيراميدز بهدفين مقابل لا شىء ضمن مباريات ربع نهائي المسابقة التى أقيمت على ملعب بتروسبورت .

ويسعى طارق العشرى خلال الفترة الحالية لتدعيم صفوف الفريق بصفقات قوية، بعد الاستقرار على رحيل عدد من اللاعبين الذين لن يكون لهم دور فى الفترة المقبلة.


محمود رضا

 

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