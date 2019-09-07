شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يعود من غينيا 16 سبتمبر قبل الاستعداد لمواجهة الزمالك فى السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعود بعثة الأهلى من غينيا يوم الاثنين الموافق 16 سبتمبر بعد مواجهة كانو سبورت الغيني والمقرر لها يوم 14 من الشهر الجاري والتي تأتى في ذهاب دور الـ32 من البطولة القارية.

ويحصل الأهلى على أجازة يوم الاثنين قبل أن يستأنف تدريباته الثلاثاء استعداداً لمواجهة السوبر أمام الزمالك المقترح المقرر اقامتها يوم 20 سبتمبر الجاري، وتستغرق رحلة السفر لغينيا قرابة الـ12 ساعة يتخللها ساعتين ترانزيت فى أثيوبيا، وأجرى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة وسمير عدلي المدير الإداري للفريق إتصالات مع سفارة مصر بغينيا الاستوائية من أجل الترتيب لبعثة الفريق قبل رحلة السفر.

وأطمأن عبد الحفيظ وعدلي على كافة الترتيبات رحلة الفريق إلى غينيا الاستوائية لخوض مباراة كانو سبورت ، ومن المقرر أن يسبق عبد الحفيظ وعدلي بعثة الأهلي بـ48 ساعة للترتيب لعدة أمور خاصة بالرحلة سواء فيما يتعلق بالفنادق أو ملاعب التدريب