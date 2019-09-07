سوبر كورة يرصد معلومات لا تعرفها عن حكم نهائي كأس مصر .. ولا طرد متراكم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت لجنة الحكام الرئيسية، بقيادة جمال الغندور، على طاقم حكام رومانى بقيادة رادو ماريان بيترسكو لإدارة نهائى كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز، المقرر له فى الثامنة مساء غدًا الأحد على استاد برج العرب بالإسكندرية. طاقم تحكيم مباراة الزمالك وبيراميدز الرومانى يضم كلا من: ــ رادو ماريان بيترسكو حكما للساحة ــ إدريان رادو حكم مساعد أول Advertisements - ميرساأوربوليت حكم مساعد ثاني ــ مارشال بيرسان حكما رابعا ويرصد سوبر كورة، 10 معلومات عن الرومانى رادو ماريان بيترسكو حكم مباراة الزمالك وبيراميدز فى نهائي كأس مصر. لمعرفة التفاصيل كاملة، اضغط هنا..

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