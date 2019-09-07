اخبار الرياضه

علي فرج يتأهل لمواجهة الشوربجي في قمة مصرية بنهائي بطولة الصين للاسكواش

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن علي فرج يتأهل لمواجهة الشوربجي في قمة مصرية بنهائي بطولة الصين للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

تأهل البطل المصري علي فرج لاعب وادي دجلة المصنف الأول عالميا لرجال الاسكواش إلى الدور النهائي ببطولة " جي بي مورجان" الصين المفتوحة، والمقامة في شنغهاي خلال الفترة بين 4 إلى 8 سبتمبر الجاري.

 

 

Advertisements

وفاز علي فرج على منافسه الهندي سوراف جوزال في الدور نصف النهائي للبطولة بثلاثة أشواط نظيفة في مباراة استغرقت 34 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:11-4, 11-9, 11-4 .

 

ويواجه علي فرج مواطنه محمد الشوربجي المصنف الثاني عالميا في الدور النهائي للبطولة.

 

وتعد بطولة الصين المفتوحة أول بطولة في الموسم الجديد 2019/2020، وتبلغ القيمة المادية لجوائزها 112 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر علي فرج يتأهل لمواجهة الشوربجي في قمة مصرية بنهائي بطولة الصين للاسكواش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا