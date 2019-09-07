شكرا لقرائتكم خبر عن وادى دجلة يحتفل بافتتاح ناديه السادس فى الإسكندرية.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل أندية وادى دجلة بأحدث إضافة لمجموعة أنديتها الخمسة، ليصبح النادى الأول لها بمحافظة الإسكندرية بمنطقة محرم بيك والسادس لها فى مصر. Advertisements ومن المنتظر أن تقام الاحتفالية مساء السبت بحفل غنائى للفنان محمد حماقى، بحضور أعضاء مجلس إدارة أندية وادى دجلة وعلى رأسهم رئيس مجلس الإدارة طارق راشد. ومن المتوقع أن يضم النادى العديد من الألعاب الرياضية الفردية والجماعية التى يشتهر بها نادى وادى دجلة مثل؛ كرة القدم، والاسكواش، والتنس، وكرة السلة، والكرة الطائرة، والجمباز الفني والإيقاعى والعام، ورياضة الجودو، والكاراتيه، والتايكوندو، والسباحة، والباليه، والزومبا، والأيروبكس.

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