شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يُخصص تذكرة واحدة لكل عضو وتذكرتين للزوج والزوجة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خصص مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، تذكرة واحدة لمباراة الأبيض وبيراميدز، فى نهائى كأس مصر، والمقرر إقامتها على ستاد برج العرب، فى الثامنة من مساء غد الأحد، لكل عضو من أعضاء القلعة البيضاء، فيما سيحصل كل زوج وزوجة على تذكرتين.
وتابع رئيس الزمالك خلال حديثه لأعضاء الأبيض بالإذاعة الداخلية للنادى، أنه تم معاملة الزمالك مثل بيراميدز بتخصيص 10 آلاف تذكرة لكل منهما.
وكان مسئولو اتحاد الكرة قد أعلنوا بيع تذاكر لقاء النهائي فى أربعة أماكن وهى استاد القاهرة ونادى الصيد ومركز شباب الجزيرة واستاد الإسكندرية.
وافقت الجهات الأمنية على حضور 20 ألف مُشجع لمباراة الزمالك وبيراميدز فى نهائى كأس مصر وجاءت أسعار التذاكر كالتالى: 75 جنيه للدرجة الموحدة "الثانية و الثالثة"، و300 جنيه للدرجة الأولى، و750 المقصورة الرئيسية.
وفى اطار مختلف أعلن مرتضى منصور، قبول جميع الاعتذارات التى تقدم بها أعضاء القلعة البيضاء عن عدم حضور الجمعية العمومية للنادى، المنعقدة بالنادى، على مدار 3 أيام، للتصويت على ميزانية الأبيض للسنة الجارية والتصويت على الانتخابات التكميلية للمجلس.
وفتح باب التسجيل فى عمومية نادى الزمالك على مدار يومى الخميس والجمعة على أن يكون اليوم السبت هو الختامى لأعمال الجمعية العمومية، للتصويت على ميزانية السنة الجارية، بالإضافة إلى التصويت على اعتماد فوز المرشحين بالانتخابات التكميلية بالمجلس.
وتنص لائحة الزمالك شرط تسجيل 7 آلاف و500 عضو لاكتمال الجمعية العمومية للأبيض، حيث يحق لـ85590 عضو بالنادى التسجيل فى الجمعية العمومية، كما تنص اللائحة على توقيع غرامة قدرها 300 جنيه على كل عضو يتخلف عن التسجيل دون تقديم عذر كتابى مقبول.
ويتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية بند اعتماد الميزانية، بالإضافة إلى بند الانتخابات التكميلية بعدما فتح الزمالك باب الترشح على اربعة مقاعد، حيث فاز المرشحون للانتخابات بالتزكية وسيتم عرضهم على الجمعية العمومية للموافقة على انضمامهم للمجلس.
وضمت القائمة النهائية للمرشحين كلا من الفنان أشرف زكى على منصب أمين الصندوق، وترشح على منصب العضوية كل من أحمد عادل عبد الفتاح نجم الزمالك لكرة السلة السابق ورئيس قطاع الناشئين بالنادي، وأحمد مرتضى عضو المجلس السابق، وحمادة أنور المدير الإدارى السابق للفريق الأبيض.
وكان الزمالك قد أعلن عن إقامة انتخاباته على أربعة مقاعد ثلاثة للعضوية، ومقعد أمين الصندوق، وهو نفس عدد المرشحين وهو ما يعنى نجاح الرباعى بالتزكية فى حالة موافقة الجمعية العمومية على الأمر وفقًا للائحة النادى وستعقد العمومية للتصويت على نجاح الرباعى بالتزكية من عدمه.
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