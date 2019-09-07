شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يُخصص تذكرة واحدة لكل عضو وتذكرتين للزوج والزوجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خصص مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، تذكرة واحدة لمباراة الأبيض وبيراميدز، فى نهائى كأس مصر، والمقرر إقامتها على ستاد برج العرب، فى الثامنة من مساء غد الأحد، لكل عضو من أعضاء القلعة البيضاء، فيما سيحصل كل زوج وزوجة على تذكرتين.

وتابع رئيس الزمالك خلال حديثه لأعضاء الأبيض بالإذاعة الداخلية للنادى، أنه تم معاملة الزمالك مثل بيراميدز بتخصيص 10 آلاف تذكرة لكل منهما.

وكان مسئولو اتحاد الكرة قد أعلنوا بيع تذاكر لقاء النهائي فى أربعة أماكن وهى استاد القاهرة ونادى الصيد ومركز شباب الجزيرة واستاد الإسكندرية.

وافقت الجهات الأمنية على حضور 20 ألف مُشجع لمباراة الزمالك وبيراميدز فى نهائى كأس مصر وجاءت أسعار التذاكر كالتالى: 75 جنيه للدرجة الموحدة "الثانية و الثالثة"، و300 جنيه للدرجة الأولى، و750 المقصورة الرئيسية.