شكرا لقرائتكم خبر عن الجناينى: إحالة ملف الأندية الهابطة فى الموسم الماضى للجنة القانونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية التى تدير اتحاد الكرة أنه أحال ملف الأندية الثلاث التي هبطت للقسم الثاني إلي اللجنة القانونية وهي بتروجت والنجوم والداخلية. كان مسئولو الأندية الثلاث قد قاموا برفع دعوى فى لجنة التحكيم والتسوية باللجنة الاولمبية وحصلوا على حكم بالغاء الهبوط فى الموسم المنقضى . كان مسئولى اللجنة الخماسية قد أقاموا مؤتمرا صحفيا عصر اليوم بمقر الإتحاد بالجبلاية للإعلان عن تفاصيل مسابقات الموسم المقبل وقرروا إقامة مسابقة القسم الثانى بـ12 فريقا .

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