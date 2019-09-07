شكرا لقرائتكم خبر عن برج العرب يكشف خطة ميتشو لمواجهة بيراميدز فى نهائى الكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يكشف الصربى ميتشو، المدير الفنى لفريق الزمالك، خطة وطريقة مواجهة بيراميدز، خلال التدريب الأخير الذى سيخوضه اليوم، السبت، على استاد برج العرب، والذى سيستضيف اللقاء.

وغادر فريق الزمالك ظهر اليوم، مقر القلعة البيضاء متوجهًا لبرج العرب فى الإسكندرية، لإقامة معسكر مغلق لحين مواجهة بيراميدز فى الثامنة مساء غدًا الأحد فى نهائى كأس مصر.

Advertisements

ومن المنتظر أن يحدد الخواجة الصربى طريقة مواجهة بيراميدز، والكشف عن بعض ملامح التشكيل الأساسى، خلال التدريب الذى سيخوضه على ملعب برج العرب.

وتأهل الزمالك إلى نهائى ببطولة كأس مصر، بعد فوزه على فريق مركز شباب منيه سمنود بهدف دون رد، فى إطار منافسات دور الـ32 من البطولة، ثم تخطى عقبة الإنتاج الحربى والفوز عليه بهدفين دون رد فى دور الـ16، وبعدها الفوز على مصر للمقاصة بهدف دون رد، أحرز عبد الله جمعة، فى المباراة التى جمعت بينهما على ستاد برج العرب، ضمن منافسات ربع النهائى من البطولة المحلية، وأخيرًا الفوز على الاتحاد السكندرى بهدف دون رد، فى المباراة التى امتدت إلى وقت إضافى بعد انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل السلبى بين الفريقين، فى نصف النهائى على استاد الإسماعيلية.

فيما تأهل بيراميدز إلى المباراة النهائية بعد فوزه على طنطا فى دور الـ32 بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ثم الفوز على الأهلى بهدف دون رد، فى دور الـ16، ثم الفوز على حرس الحدود بهدفين دون رد، فى إطار منافسات دور ربع النهائى وأخيرًا الفوز على بتروجت بالنتيجة نفسها.